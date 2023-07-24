GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'nin temsilcisinden flaş paylaşım!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Eşi Wanda Nara'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle transfer süreci uzayan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferinin tamamlandığı ve Galatasaray'ın Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Cimbom'da Icardi için bekleyiş sürerken, yıldız golcünün temsilcisi Elio Pino'dan flaş bir paylaşım geldi. Pino, havaalanında yer alan ekrandaki 'İstanbul' uçağını paylaştı. Elio Pino'nun bu paylaşımı "Mauro Icardi İstanbul'a geliyor" yorumlarını beraberinde getirdi.