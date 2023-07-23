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GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paredes transferinde yol alamadı.Alternatiflere yönelen Cimbom'da 3 aday gündeme geldi. Söz konusu 3 isimle Erden Timur bu hafta görüşme yapacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Leandro Paredes konusunda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip arayışlarını genişletme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Manchester United'dan Fred ve Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'le ilgilenen Cimbom adaylar arasına eski bir tanıdık ismi daha ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Fenerbahçe ile transfer etmek için savaş verilen William Carvalho ile de için hem menajeri hem de Betis ile temas kurulma kararı alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Kısa süre öncesine kadar Carvalho'nun Ronaldo'nun yanına Al-Nassr'a gitmesi bekleniyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Ancak Suudi ekibinin Ahmed Musa'ya ödeme yapmadığı için aldığı yasak cezası Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Geçtiğimiz yıl imzaladığı sözleşmeye koydurduğu '2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin de Temmuz sonuna kadar devam edecek olması sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Erden Timur, Fred, Sabitzer, Okan Buruk'un çok beğendiği Carvalho için de bu hafta sefere çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

423 MAÇ OYNADI

Sporting Lizbon altyapısından yetişen William Carvalho, Fatima ve Cercle Brugge'da forma giydikten sonra 2018 yılında Betis'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Kariyeri boyunca 423 karşılaşmada forma giyen Portekizli yıldız, 24 gol atarken 28 de asist katkısında bulunmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Fred geride kalan sezonda Manchester United'da 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Marcel Sabitze, 24'ü Bayern'de 18'i ManU'da görev yaptığı 42 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

2 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho, geçen sezon Real Betis'te 43 maça çıktı. 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur, Fred ve Marcel Sabitzer'in listelerinde olduğunu açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Sponsorluk imza töreninde konuşan Timur, "Marcel Sabitzer ve Fred ile ilgili bir girişimimiz olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor.

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