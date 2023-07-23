GALATASARAY HABERLERİ - Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı! İşte o isimler

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Leandro Paredes konusunda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip arayışlarını genişletme kararı aldı.
Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Leandro Paredes konusunda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip arayışlarını genişletme kararı aldı.
Manchester United'dan Fred ve Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'le ilgilenen Cimbom adaylar arasına eski bir tanıdık ismi daha ekledi.
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Fenerbahçe ile transfer etmek için savaş verilen William Carvalho ile de için hem menajeri hem de Betis ile temas kurulma kararı alındı.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Kısa süre öncesine kadar Carvalho'nun Ronaldo'nun yanına Al-Nassr'a gitmesi bekleniyordu.
Ancak Suudi ekibinin Ahmed Musa'ya ödeme yapmadığı için aldığı yasak cezası Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı.
Geçtiğimiz yıl imzaladığı sözleşmeye koydurduğu '2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin de Temmuz sonuna kadar devam edecek olması sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.
Erden Timur, Fred, Sabitzer, Okan Buruk'un çok beğendiği Carvalho için de bu hafta sefere çıkacak.
423 MAÇ OYNADI
Sporting Lizbon altyapısından yetişen William Carvalho, Fatima ve Cercle Brugge'da forma giydikten sonra 2018 yılında Betis'in yolunu tuttu.
Kariyeri boyunca 423 karşılaşmada forma giyen Portekizli yıldız, 24 gol atarken 28 de asist katkısında bulunmayı başardı.
Fred geride kalan sezonda Manchester United'da 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.
Marcel Sabitze, 24'ü Bayern'de 18'i ManU'da görev yaptığı 42 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik imza attı.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho, geçen sezon Real Betis'te 43 maça çıktı. 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur, Fred ve Marcel Sabitzer'in listelerinde olduğunu açıklamıştı.
Sponsorluk imza töreninde konuşan Timur, "Marcel Sabitzer ve Fred ile ilgili bir girişimimiz olmadı.
Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor.
İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı" ifadesini kullanmıştı.