Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip son olarak Avusturya'da Sturm Graz ile hazırlık maçına çıktı.
Cimbom sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu.
İlk mücadelede evinde 0-0 berabere kalan Zalgiris, deplasmanda 1-0 geriye düşmüştü.
Ancak Litvanya ekibi 2-1 galip ayrıldı ve sarı-kırmızılıların rakibi oldu.
Diğer yandan yönetim ise transferde yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için Lazio yeni bir teklif hazırladı.
Takvim'in İtalyan medyasından derlediği haberlere göre, Lazio Başkanı Lotito, önümüzdeki günlerde Torreira transferini bitirmek için Sarı-kırmızılılar'la temasa geçecek.
Lazio'nun bonuslarla birlikte Galatasaray'a 15 milyon euro teklif edeceği vurgulandı.
Galatasaray geçen yaz Uruguaylı yıldızı Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Torreira şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.
27 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.