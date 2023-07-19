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Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bazı isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için bir süredir uğraşan İtalyan ekibi, yeni bir teklifle Aslan'ın kapısını çalacak. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:51
Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Avrupa'dan birçok kulüp, Cimbom'un yıldız isimlerine talip.

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Takvim'in İtalyan medyasından derlediği haberlere göre, Lazio Başkanı Lotito, önümüzdeki günlerde Torreira transferini bitirmek için Sarı-kırmızılılar'la temasa geçecek.

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Lazio'nun bonuslarla birlikte Galatasaray'a 15 milyon euro teklif edeceği vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Galatasaray geçen yaz Uruguaylı yıldızı Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

Torreira şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan devinden yeni teklif!

27 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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