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Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Çek basını, orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki genç yıldızı gündemine aldığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 16:00
Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Orta saha için birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

GALATASARAY'DAN ADAM KARABEC'E KANCA

Çekya basını, Galatasaray'ın Sparta Prag forması giyen Adam Karabec'i istiyor.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

BOLOGNA DA İSTİYOR

Sportyzive.cz adlı internet sitesinde yer alan habere göre Serie A ekibi Bologna da 20 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Haberde Karabec'in menakeri Pavel Paska'nın yaptığı açıklamaya da yer verildi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Packa, oyuncusunun Bologna ile ilgilendiğini doğruladı.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Öte yandan Sparta Prag'ın Adam Karabec transferi için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

ADAM KARABEC KİMDİR?

Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Futbola Bohemians Prag altyapısında başlayan Çek futbolcu, 2015 yılında Sparta Prag altyapısına transfer oldu.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020 yılında Sparta Prag'da A takıma yükseldi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan genç 10 numara, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Adam Karabec'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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