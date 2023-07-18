Galatasaray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda hem aynı başarıyı tekrarlamak hem de Devler Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için transferde gaza bastı.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu da renklerine bağladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.
Orta saha için birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN ADAM KARABEC'E KANCA
Çekya basını, Galatasaray'ın Sparta Prag forması giyen Adam Karabec'i istiyor.
BOLOGNA DA İSTİYOR
Sportyzive.cz adlı internet sitesinde yer alan habere göre Serie A ekibi Bologna da 20 yaşındaki futbolcuya talip oldu.
Haberde Karabec'in menakeri Pavel Paska'nın yaptığı açıklamaya da yer verildi.
Packa, oyuncusunun Bologna ile ilgilendiğini doğruladı.
Öte yandan Sparta Prag'ın Adam Karabec transferi için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
ADAM KARABEC KİMDİR?
Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.
Futbola Bohemians Prag altyapısında başlayan Çek futbolcu, 2015 yılında Sparta Prag altyapısına transfer oldu.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020 yılında Sparta Prag'da A takıma yükseldi.
Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan genç 10 numara, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Adam Karabec'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.87 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.