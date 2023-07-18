Galatasaray YouTube Katıl İZLE - Galatasaray YouTube Katıl ücretsiz mi? Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur?

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, Youtube Katıl üyelik sistemini aktif etti. Galatasaray, Sturm Graz maçını canlı yayınlayacak. Youtube Katıl üyeliği ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray YouTube Katıl ücretsiz mi? Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur?

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NEDİR?

'Katıl' seçeneği, Galatasaray Youtube kanalının özel içeriklerini üyelik yolu ile izletmek için kullanığı butondur.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NELER VAR?

'Katıl' butonu ile Galatasaray YouTube kanalına üye olanlar, takımın hazılrlık maçlarını, günlük idmanlarını, antrenman sonrası yapılan çeşitli düelloları, deplasman hikayelerini, üyelere özel canlı sohbet erişimlerini, üyelere özel videoları izleyebilecekler.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NASIL ÜYE OLUNUR?

Online olarak Galatasaray Youtube kanalına girip 'Katıl' butonuna bastıktan sonra üyelik bilgilerini doldurup üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu sayede özel içeriklere erişiminiz açılacaktır.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL ÜCRETSİZ Mİ?

Galatasaray Youtube Katıl'da yer alan videoları ve canlı yayınları izlemek için ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu seçenekten faydalanabilmek için aylık 30 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

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