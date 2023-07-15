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Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom daha önce de sarı-kırmızılı formayı terleten milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'a imza atması beklenen 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaşması gündem olurken, transferin perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:06
Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Beşiktaş, Halil'in menajerine sözleşmeyi dahi göndermişti.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Uçak bileti diyaloğundan sonra Beşiktaş cephesi, Halil'e ulaşamadı.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Beşiktaş Yönetimi; 'Biz kendisine teklif yaptık. Önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi.' şeklinde açıklama yaptı.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Beşiktaş, Halil için Brentford ile 600 bin euro bonservis ve sonraki satıştan %25 pay karşılığı anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

1 milyon euro maaş isteyen futbolcuya ise son olarak 800 bin euro ödemeyi kabul etmişti.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Galatasaray'ın teklifinin bunun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde kampta basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Halil Dervişoğlu'nun Transfer görüşmelerindeki tavrını eleştirmişti:

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

"Halil, Beşiktaş ismini kullanıp arkasından kulübüyle pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım. Halil'den de soğudum."

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! İşte Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Daha önce iki kez Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu, üçüncü kez sarı-kırmızılı takıma katılacak.

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