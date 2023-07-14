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AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, Austria Wien ile karşılaşacak. Hull City, Kisvarda FC maçlarının ardından 3. maçına çıkacak olan Galatasaray, kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 15:50
AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV ve Galatasaray Youtube'da canlı yayınlanacak.

AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE👈

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