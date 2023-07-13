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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 10:14
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Fransız ekibi Reims, Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için kulübe ilgi yazısı gönderdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Reims, Okan Buruk'un Jankat kararını bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Jankat Yılmaz'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

JANKAT YILMAZ KİMDİR?

16 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

2022 yılında A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

18 yaşındaki genç kaleci, 1.88 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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