GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Jankat Yılmaz'a Fransa'dan sürpriz talip!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız ekibi Reims, Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için kulübe ilgi yazısı gönderdi.
Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı.
Reims, Okan Buruk'un Jankat kararını bekliyor.
Jankat Yılmaz'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
JANKAT YILMAZ KİMDİR?
16 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.
2022 yılında A takıma yükseldi.
18 yaşındaki genç kaleci, 1.88 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Jankat Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 225 bin euro...