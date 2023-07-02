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Antonio sürprizi

İngilizler, West Ham’ın Jamaikalı forveti Michail Antonio’yu Aslan’a yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Antonio sürprizi

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray için bir iddia da İngiltere'den geldi. Ada'nın önde gelen basın organlarından dailymail, sarı-kırmızılıların West Ham United'in Jamaikalı golcüsü Michail Antonio ile ilgilendiğini yazdı. Haberde; G.Saray'ın 33 yaşındaki golcüye ilgisinin hayli fazla olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağı vurgulandı.

BONSERVİSİ YOK

West Ham ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini belirten İngilizler, Londra ekibinin herhangi bir bonservis talebinde de bulunmayacağının altını çizdi. West Ham kariyerinde toplamda 276 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 75 gol atarken 43 asist kaydetti. Antonio, 2015 yılında 9.5 milyon euro'ya West Ham'a gelmişti.

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