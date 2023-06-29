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Stat para basacak

Ve Aslantepe'ye yeni sponspor resmileşti... G.Saray, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Stat para basacak
Ve Aslantepe'ye yeni sponspor resmileşti... G.Saray, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
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