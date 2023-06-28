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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Bu sene çifte hedefimiz var"

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.Buruk, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 23:18
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Bu sene çifte hedefimiz var"

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaya, Kurban Bayramı mesajı vererek başladı.

"Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlamak istiyorum." ifadelerini kullanan Buruk, şöyle konuştu:

"Kendi taraftarımızın ve Türk halkının bayramını kutluyorum. İnşallah ülke olarak mutlu olduğumuz, sağlıklı, huzurlu, daha da gelişen ve daha da büyüyen bir ülke olarak devam ettiğimiz bir yıl olur. Yaşadığımız felaketler vardı, bu felaketlerin olmadığı, birbirimize daha çok sarılıp, desteklediğimiz, aynı şekilde futbol dünyasının da birbirine daha dostça ve barış içerisinde olduğu, kulüplerimizin de birbirine daha çok sahip çıktığı, dostça bir sene diliyorum. Bu Türk futbolu için çok önemli. Burada hepimizin zaman zaman yaptığı hatalar oluyor ama bayram mesajı olarak özellikle önümüzdeki sezonun dostluk içinde geçmesini diliyorum. İnşallah Galatasaray için de çok güzel, önemli bir sezon olur."

Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon da önemli hedefleri olduğunun altını çizen Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu yaşadık, mutluluğu yaşadık, geride kaldı. Son şampiyonuz ama tekrar antrenmanlara başladık. Yeni hedeflerimiz var. Yeni sezon bizi bekliyor. Avrupa hedefimiz var. O yüzden yine başarılara aç bir takım olmak zorundayız. Aynı birlikteliğimizi, tutkumuzu devam ettirmek zorundayız. Bu sene taraftarımızla birlikte çok büyük bir başarıya imza attık. İnşallah Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda nice başarılar bizi bekliyor. Hem Türkiye Ligi hem Avrupa olmak üzere bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız, erken başladık, adaptasyon oyuncular ve bizim için zor. Üç haftalık bir ara oldu. Artısı oyuncular çok büyük kayıp yaşamadan geliyor, eksisi de normal senelere göre daha az tatil yapmaları. Ama adapte olacağız, hedefimize kilitleneceğiz ve tekrar inşallah aynı başarıyı bu sezon da taraftarımızla yaşayacağız."

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