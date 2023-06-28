Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
Sarı kırmızılılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
Sarı kırmızılılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'un takviye yapacağı bölgelerden birisinin de hücum hattı olduğu biliniyor.
Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden birisi de Fofana oldu.
Chelsea'nin genç golcüsüyle ilgilenen Cimbom'a transferde üzen haber geldi.
Galatasaray'a David Datro Fofana transferi için yeni bir rakip çıktı.
Bild'de yer alan habere göre, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Union Berlin'in 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı.
Alman temsilcisinin, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmasının zor olduğu, bu nedenle transfer için kiralık seçeneğinin masada olduğu vurgulandı.
Fofana ile ayrıca Nice, Lille, Strasbourg gibi ekiplerin de ilgilendiğinin altı çizildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Fildişili oyuncunun transfer durumu merakla takip ediliyor.
20 yaşındaki golcü oyuncu kariyerine ülkesi Fildişi'nin Abidjan City takımında başladı.
Ardından ülkesinin bir başka ekibi olan Djékanou'nun formasını terletti.
2021 kış transfer döneminde ise Norveç ekibi Molde ile anlaştı.
Molde'de sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu 2023 kış transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.Takımdan ayrılması gündem olan oyuncuyla Galatasaray yakından ilgileniyor.