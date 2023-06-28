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Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden birisi de David Datro Fofana oldu. Son olarak ise genç golcüden flaş haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Sarı kırmızılılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Cimbom'un takviye yapacağı bölgelerden birisinin de hücum hattı olduğu biliniyor.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden birisi de Fofana oldu.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Chelsea'nin genç golcüsüyle ilgilenen Cimbom'a transferde üzen haber geldi.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Galatasaray'a David Datro Fofana transferi için yeni bir rakip çıktı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Bild'de yer alan habere göre, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Union Berlin'in 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Alman temsilcisinin, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmasının zor olduğu, bu nedenle transfer için kiralık seçeneğinin masada olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Fofana ile ayrıca Nice, Lille, Strasbourg gibi ekiplerin de ilgilendiğinin altı çizildi.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Yaşanan gelişmelerin ardından Fildişili oyuncunun transfer durumu merakla takip ediliyor.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

20 yaşındaki golcü oyuncu kariyerine ülkesi Fildişi'nin Abidjan City takımında başladı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Ardından ülkesinin bir başka ekibi olan Djékanou'nun formasını terletti.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

2021 kış transfer döneminde ise Norveç ekibi Molde ile anlaştı.

Galatasaray'a Fofana transferinde üzen haber!

Molde'de sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu 2023 kış transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.Takımdan ayrılması gündem olan oyuncuyla Galatasaray yakından ilgileniyor.

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