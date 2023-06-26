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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, takımından ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için devrede... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 11:06
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

Avrupa'da iddialı bir takımda oynamak isteyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, Champhionship'te forma giymek istemediği için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Ada ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek golcü futbolcu, santrfor ve forvet arkasında oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Sarı-Kırmızılılar, şartlarını araştırdığı Iheanacho'nun transferiyle ilgili somut adımlar atmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

10 GOLE ETKİ ETTİ

2021 yılında 20 milyon euro maliyeti olan Iheanacho'ya şu anda ise 18 milyon euro değer biçiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Yıldız futbolcu şu andaki kulübü Leicester'da yıllık 4.5 milyon euro kazanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Geride bıraktığımız sezon Leicester'da 28 maçta oynayan golcü isim, 5 gol, 5 asist üretti ve 10 gole katkı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Manchester City'nin altyapısında yetişen Iheanacho, Leicester'da patlama yapan Jamie Vardy'nin gölgesinde kalmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Beyaz bir sayfa açmak için gün sayan Kelechi Iheanacho'nun kariyerinde ise bugüne kadar oynadığı 279 mücadelede 81 golü ve 45 asisti bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

KELECHI IHEANACHO KİMDİR?

Kelechi Iheanacho, 3 Ekim 1996'da Nijerya'nın Imo eyaletinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde Taye Akademi'de başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Ocak 2014'te 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City U18'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösteren Iheanacho, 2017 yazında Leicester City'e 27.7 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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