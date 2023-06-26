GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın yeni golcüsü İngiltere'den!

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom 2016'da şampiyon olup bu yıl küme düşen Leicester City'den Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom 2016'da şampiyon olup bu yıl küme düşen Leicester City'den Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Avrupa'da iddialı bir takımda oynamak isteyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, Champhionship'te forma giymek istemediği için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı verdi.
Ada ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek golcü futbolcu, santrfor ve forvet arkasında oynayabiliyor.
Sarı-Kırmızılılar, şartlarını araştırdığı Iheanacho'nun transferiyle ilgili somut adımlar atmayı planlıyor.
10 GOLE ETKİ ETTİ
2021 yılında 20 milyon euro maliyeti olan Iheanacho'ya şu anda ise 18 milyon euro değer biçiliyor.
Yıldız futbolcu şu andaki kulübü Leicester'da yıllık 4.5 milyon euro kazanıyor.
Geride bıraktığımız sezon Leicester'da 28 maçta oynayan golcü isim, 5 gol, 5 asist üretti ve 10 gole katkı yaptı.
Manchester City'nin altyapısında yetişen Iheanacho, Leicester'da patlama yapan Jamie Vardy'nin gölgesinde kalmıştı.
Beyaz bir sayfa açmak için gün sayan Kelechi Iheanacho'nun kariyerinde ise bugüne kadar oynadığı 279 mücadelede 81 golü ve 45 asisti bulunuyor.
KELECHI IHEANACHO KİMDİR?
Kelechi Iheanacho, 3 Ekim 1996'da Nijerya'nın Imo eyaletinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde Taye Akademi'de başladı.
Ocak 2014'te 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City U18'e transfer oldu.
1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösteren Iheanacho, 2017 yazında Leicester City'e 27.7 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...