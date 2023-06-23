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TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine birçok isim gelirken bunlardan biri de Rus forvet Fedor Chalov'du. Yıldız ismin sarı-kırmızılılara gelip gelmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:17
TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi forvet hattı. Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Aslan'ın gündemine birçok isim geliyor...

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Bu oyunculardan biri de Rus futbolcu Fedor Chalov'du. Oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

CSKA Moskova'nın CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Babaev yaptığı açıklamada, "Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

FEDOR CHALOV KİMDİR?

10 Nisan 1998 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CSKA Moskova altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

2017'de CSKA Moskova'da A takıma yükseldi. 2022 yılında İsviçre temsilcisi Basel'e yarım dönem kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Chalov, 1.80 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fedor Chalov için Galatasaray teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 24 gol atarken 6 da asist yaptı.

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