GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata, ülkesine dönüyor.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata, ülkesine dönüyor.
İspanya'da eski günlerinden uzak olan Valencia'nın, 35 yaşındaki futbolcuyu transfer edebileceği belirtildi.
Geçen sezon Galatasaray ile 18 maça çıkan tecrübeli oyuncunun da teklifi kabul edebileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi 18 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.
JUAN MATA KİMDİR?
Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.
Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.
1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.
Deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca görev aldığı 650 müsabakada 141 gol kaydederken 159 da asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...