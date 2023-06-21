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GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'la şampiyonluğa ulaşan İspanyol yıldız Juan Mata, kariyerini noktalamaktan vazgeçti. İşte tecrübeli ismin imza atması beklenen takım ve detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:17
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata, ülkesine dönüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

İspanya'da eski günlerinden uzak olan Valencia'nın, 35 yaşındaki futbolcuyu transfer edebileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Geçen sezon Galatasaray ile 18 maça çıkan tecrübeli oyuncunun da teklifi kabul edebileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi 18 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca görev aldığı 650 müsabakada 141 gol kaydederken 159 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş karar! Yeni adresi...

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...

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