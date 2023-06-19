Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettiren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yollar ayrıldı.
Nantes, sezon başında sarı-kırmızılılardan kiraladığı Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı forvetin bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimse Mauro Icardi...
Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız forvet, attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olmuştu.
Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, deneyimli golcüye Suudi Arabistan'dan ciddi teklif geldiği öne sürüldü.
Icardi'nin bonservisi alınsa bile forvet hattına en az bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
SPARTAK MOSKOVA NICHOLSON'I GALATASARAY'A ÖNERDİ
Spartak Moskova, daha önce sarı-kırmızılıların gündemine gelen Shamar Nicholson için bir kez daha kapıya dayandı.
Rus Futbol 24'ün haberine göre; Nicholson, Spartak'tan ayrılmaya hazır ama iyi bir teklif bekliyor.
Takım aramaya devam eden Spartak'ın, Galatasaray'a golcü oyuncuyu önerdiği öğrenildi.
Shamar Nicholson bu sezon Spartak Moskova formasıyla 27 maça çıktı.
Jamaikalı forvet, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Nicholson'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.