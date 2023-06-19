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Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni sezon öncesi takıma yapacağı takviyelerle daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılara sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 09:42
Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Gelecek sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettiren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Nantes, sezon başında sarı-kırmızılılardan kiraladığı Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı forvetin bonservisini aldı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimse Mauro Icardi...

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız forvet, attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olmuştu.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, deneyimli golcüye Suudi Arabistan'dan ciddi teklif geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Icardi'nin bonservisi alınsa bile forvet hattına en az bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

SPARTAK MOSKOVA NICHOLSON'I GALATASARAY'A ÖNERDİ

Spartak Moskova, daha önce sarı-kırmızılıların gündemine gelen Shamar Nicholson için bir kez daha kapıya dayandı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Rus Futbol 24'ün haberine göre; Nicholson, Spartak'tan ayrılmaya hazır ama iyi bir teklif bekliyor.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Takım aramaya devam eden Spartak'ın, Galatasaray'a golcü oyuncuyu önerdiği öğrenildi.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Shamar Nicholson bu sezon Spartak Moskova formasıyla 27 maça çıktı.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

Jamaikalı forvet, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'ı şaşırtan transfer teklifi! Kendi kulübü önerdi

26 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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