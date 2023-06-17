Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Fransız yıldıza son olarak İtalyan devi talip oldu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 11:43
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da en dikkat çeken performanslardan biri de Sacha Boey'e ait...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Fransız sağ bek, istikrarlı grafiği ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Sarı-kırmızılılarla başarılı bir sezona imza atan Fransız futbolcu, Fransa'nın U21 milli takımına da davet aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Sacha Boey'in talipleri günden güne artıyor. Son olarak İtalyan basınından Sport Italia, genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddiayı gündemine taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Haberde Dejan Kulusevski'yi Tottenham'a satmak üzere olan Juventus'un sağ bek adayları arasında Galatasaray'dan Sacha Boey'in de bulunduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

İtalyan devinin ayrıca Valladolid'den Ivan Fresneda ve Real Madrid'den Lucas Vazquez'i de takip ettiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Öte yandan Sacha Boey'i özellikle Almanya ve İngiltere'den de önemli kulüplerin istediği biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Boey, 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk Juventus'lu o ismi istedi! Flaş talep
Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi
2023 TYT Türkçe soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Juventus'lu o ismi istedi! Flaş talep Buruk Juventus'lu o ismi istedi! Flaş talep 11:56
Fenerbahçe'den 5 yıldızlı arma açıklaması! Fenerbahçe'den 5 yıldızlı arma açıklaması! 11:46
Cem Bölükbaşı sıralama turlarını tamamlayamadı Cem Bölükbaşı sıralama turlarını tamamlayamadı 11:44
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 11:43
Portekiz - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Portekiz - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 11:41
İzlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? İzlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? 11:37
Daha Eski
Belçika - Avusturya maçı hangi kanalda? Belçika - Avusturya maçı hangi kanalda? 11:32
Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi 11:28
Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? 11:27
Arnavutluk - Moldova maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Moldova maçı hangi kanalda? 11:23
Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı hangi kanalda? 11:19
Gedson bombası! Bonservisi belli oldu Gedson bombası! Bonservisi belli oldu 11:17