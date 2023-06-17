GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey İtalyan devinin listesinde!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da en dikkat çeken performanslardan biri de Sacha Boey'e ait...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da en dikkat çeken performanslardan biri de Sacha Boey'e ait...
Fransız sağ bek, istikrarlı grafiği ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılarla başarılı bir sezona imza atan Fransız futbolcu, Fransa'nın U21 milli takımına da davet aldı.
Sacha Boey'in talipleri günden güne artıyor. Son olarak İtalyan basınından Sport Italia, genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddiayı gündemine taşıdı.
Haberde Dejan Kulusevski'yi Tottenham'a satmak üzere olan Juventus'un sağ bek adayları arasında Galatasaray'dan Sacha Boey'in de bulunduğu bildirildi.
İtalyan devinin ayrıca Valladolid'den Ivan Fresneda ve Real Madrid'den Lucas Vazquez'i de takip ettiği kaydedildi.
Öte yandan Sacha Boey'i özellikle Almanya ve İngiltere'den de önemli kulüplerin istediği biliniyor.
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Boey, 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro...
İşte Sport Italia'da yer alan o haber...