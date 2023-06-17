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TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yeni sezon için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 11:28
TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Cimbom, bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'da en çok merak edilen konuysa Mauro Icardi transferi...

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Geçtiğimiz sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray, 30 yaşındaki golcünün bonservisini almak isterken; Başkan Vekili Erden Timur, Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

A Spor'a konuşan Timur, "Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Icardi ile birlikte birçok yıldızın transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

BERKAY ÖZCAN HAMLESİ

Alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Takvim'in haberine göre; 4.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun transferine teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

Başakşehir 2024'te kontratı bitecek 25 yaşındaki futbolcuyu satmak istiyor.

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