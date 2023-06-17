TRANSFER HABERİ - Başakşehir'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onay verdi

A Spor'a konuşan Timur, "Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek." ifadelerini kullandı.