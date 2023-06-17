TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başladı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Aslan'da gözler Avrupa Kupaları'nda başarıya çevrildi.
Devler Ligi'nde eleme oynayacak olan Cimbom, gruplara kalmayı ilk hedef olarak belirledi.
3 kulvarda yarışacak bir yapılanma için kolları sıvayan Galatasaray'da hummalı bir operasyon yürütülüyor.
İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, listesindeki birçok yıldızla görüşmelerde bulunuyor.
Cimbom'un transfer operasyonunda başkanvekili Erden Timur başrolü oynuyor.
Timur, gündemdeki oyuncularla yaptığı temaslarda pazarlıkları yürüten isim konumunda.
İnce eleyip sık dokuyan Galatasaray'da genç futbolculara da ayrı bir önem veriliyor.
Potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden isimleri listesine alan Cimbom, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.
PENETRA LİSTEDE!
Milliyet'in A Bola'dan derlediği habere göre; Galatasaray, Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO!
Haberde 21 yaşındaki stoper için sarı kırmızılıların 3 milyon euroluk bir ücreti gözden çıkarması gerektiği belirtildi.
Portekiz U21 Milli Takımı'nda da oynayan Penetra'nın Famalicao ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç yetenek Portekiz ekibiyle toplamda 70 maça çıktı ve 6 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
Stoper bölgesinde görev yapan Penetra, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.
Benfica altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında Famalicao ile profeseyonel oldu.