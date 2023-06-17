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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok dünya yıldızıyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmzılılarda genç ve potansiyeli yüksek oyunculara da büyük önem veriliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, 21 yaşındaki stoperi transfer etmek için harekete geçti. Genç savunmacının bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 13:57
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Sezonu şampiyon tamamlayan Aslan'da gözler Avrupa Kupaları'nda başarıya çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Devler Ligi'nde eleme oynayacak olan Cimbom, gruplara kalmayı ilk hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

3 kulvarda yarışacak bir yapılanma için kolları sıvayan Galatasaray'da hummalı bir operasyon yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, listesindeki birçok yıldızla görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Cimbom'un transfer operasyonunda başkanvekili Erden Timur başrolü oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Timur, gündemdeki oyuncularla yaptığı temaslarda pazarlıkları yürüten isim konumunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

İnce eleyip sık dokuyan Galatasaray'da genç futbolculara da ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden isimleri listesine alan Cimbom, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

PENETRA LİSTEDE!
Milliyet'in A Bola'dan derlediği habere göre; Galatasaray, Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO!
Haberde 21 yaşındaki stoper için sarı kırmızılıların 3 milyon euroluk bir ücreti gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Portekiz U21 Milli Takımı'nda da oynayan Penetra'nın Famalicao ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Genç yetenek Portekiz ekibiyle toplamda 70 maça çıktı ve 6 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Stoper bölgesinde görev yapan Penetra, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli

Benfica altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında Famalicao ile profeseyonel oldu.

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