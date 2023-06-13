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Moussa Dembele harekatı

Sarı-kırmızılı ekip, uzun zamandır gündeminde yer alan Fransız golcünün Lyon’dan ayrıldığını açıklamasıyla harekete geçti. Oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde mali şartlar soruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
Moussa Dembele harekatı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme turundan katılacak olan sarı-kırmızılı ekip, adını gruplara yazdırmayı hedeflerken Başkanvekili Erden Timur yönetimindeki transfer heyeti çalışmalarını hızlandırmış durumda... Bu doğrultuda temaslarını sürdüren Galatasaray transfer komitesi, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor. Bunların başında da bir süredir sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alan Moussa Dembele geliyor. Fransız golcünün, Lyon Kulübü'nden ayrıldığını açıklamasıyla temaslar başladı.

RAPOR VERİLECEK

Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'nin bonservisi elinde olması avantaj olarak görülüyor. Transfer edebilmek için yıldız oyuncunun koşullarını araştıran sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve şartlarını sordu. Başkan Dursun Özbek'e bu konuda rapor sunulacak ve ona göre görüşmeler derinleştirilecek. Aynı zamanda Fransız golcüyü kadrosuna katmak isteyen bir diğer takım ise İngiltere Premier League ekibi Everton... 26 yaşındaki yıldız bu sezon ligde çıktığı 23 maçta takımına sadece 3 gollük katkı sağlayabildi.

Lyon ile sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele, 2018-19 sezonunda 22 milyon euro bonservis bedeliyle Celtic'ten transfer edilmişti. Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro...

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