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Galatasaray'da Victor Nelsson giderse alternatifi hazır!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda transfer listesindeki oyuncular kadar, takımdaki futbolcuların durumları da merak konusu. Cimbom, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 19:41 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 19:45
Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray gözünü transfere dikti.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak olan Cimbom, rakiplerini geçip gruplara kalmak istiyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Aslan bunun için kadrosunu güçlendirecek.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Danimarkalı stoperin adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılıyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli ile ayrılması beklenen Nelsson'un yerine oyunucu arayışı da başladı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Bu doğrultuda Cimbom, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Aspor.com editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre bir Türk kulübü, Santos forması giyen Eduardo Bauermann için teklif yaptı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Haberde Türk kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

27 yaşındaki stoper ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Brezilya ekibinin ise yapılan bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Bauermann bu sezon Santos forması ile 20 karşılaşmya çıktı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un giderse alternatifi hazır!

Bu mücadelelerde 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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