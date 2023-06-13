Galatasaray'da Victor Nelsson giderse alternatifi hazır!

Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray gözünü transfere dikti.
Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray gözünü transfere dikti.
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak olan Cimbom, rakiplerini geçip gruplara kalmak istiyor.
Aslan bunun için kadrosunu güçlendirecek.
Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı kadrosunda barındıran Galatasaray, yeni çilekleri kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yeni oyuncuları kampa yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim, transferde hızını artırdı.
Takımda kalacak ve gidecek futbolcuların listesi belli olurken gözler Victor Nelsson'a çevrildi.
Danimarkalı stoperin adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılıyor.
Yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli ile ayrılması beklenen Nelsson'un yerine oyunucu arayışı da başladı.
Bu doğrultuda Cimbom, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Aspor.com editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre bir Türk kulübü, Santos forması giyen Eduardo Bauermann için teklif yaptı.
Haberde Türk kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.
27 yaşındaki stoper ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiği biliniyordu.
Brezilya ekibinin ise yapılan bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Bauermann bu sezon Santos forması ile 20 karşılaşmya çıktı.
Bu mücadelelerde 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki stoper 1.87 boyunda.
Sambacı stoperin bonservis değeri ise 3 milyon euro.
Eduardo Bauermann'ın sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek.