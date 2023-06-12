Derbiye 1,5 idmanla çıktık!

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, takım çalışmasının başarıyı getirdiğini söyledi. Mücadeleci bir futbol sergilediklerini kaydeden Buruk, "İnsanların sempatisini kazandık. Saha içinde, saha dışında takdir edilen bir takım olduk. Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a 10 puan fark attık" dedi. Youtube'ta Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan Buruk, "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra endişelendiniz mi?" sorusuna, "Endişelenmedim. Ama beni arayan herkes ve kulübe gelen yöneticimiz, başkası panik halindeydi. Ben herkese 'sakin olun, 3 puan öndeyiz' dedim" şeklinde yanıt verdi.

FLORYA'DA KALDIK

'Jorge Jesus'un iki Galatasaray maçına da aynı şekilde çıkması hakkında ne söylemek istersin?' şeklindeki soruyu, "Sezon başından beri oynattığı tek bir oyun var zaten" diyerek yanıtlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları son maça da çok da hazırlanmadan çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Galatasaray hocası, "Derbiye 1.5 antrenmanla çıktık. 2 gün izin verdim maç sonrası. Gece geç geldik, Florya'da seyirciyleydik. O gece Florya'da kaldık oğlumla. Baktım aşağıda müzik sesi bitmiyor. Bizim oyuncuların bir grubu, aileleriyle birlikte arabanın müzik sistemini açmışlar. Sabah 6-7'ye kadar eğlence vardı" ifadesini kullandı.

ICARDİ'NİN EŞİ GÜÇLÜ ROL OYNUYOR

Okan Buruk, İcardi konusunda kulüp olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi: Kulüp bu konuda üzerine düşeni yapacak. PSG ve İcardi'nin karar vermesi gerekiyor. Hemen olacak bir şey değil. Biraz zaman alacak açıkçası... İcardi'nin kendi kararı önemli tabi ama ailesi de onun için bir karar merceği. Özellikle eşi bu transferde güçlü bir rol oynuyor.

AİLE OLDUK

"Icardi'nin beni omuzuna alması, o fotoğraf aslında bizim nasıl bir aile olduğumuzun fotoğrafıydı. Bütün takımı omzuma almak isterdim. Yine de cüsse olarak Torreira, Mertens, Kerem veya Yunus'u almam daha kolay olurdu. Şampiyonluk zordur. Kolayı olmaz."

UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM

Okan Buruk, Avrupa'da bir takım çalışmayı istediğini ama önceliğinin Galatasaray olduğunu kaydetti: Galatasaray'ın teknik direktörü olarak uzun yıllar burada kalıp, Avrupa'da da önemli işlere imza atmak istiyoruz. İleride bir gün Avrupa'da çalışmak isterim. Bu da hedeflerimden biri... İki taraf için de uzun süreli bir beraberlik çok önemli. 7 oyuncu, 2 de hoca olarak şampiyonluk gördüm. Yaş olarak genç sayılırım. Hedefimiz çok fazla kupalar kazanmak.

BURUK'UN OYUNCULARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ:

TORREIRA: "Torreira'yı çok istemiştim, geldiğinde çok sevindim. Torreira'nın defansif yönü benden daha iyi ama benim ofansif yönüm Torreira'dan daha iyi."

KEREM: Kendi performansının altında başladı. Onun için hep kırılma maçını Başakşehir maçı olarak görürüz. 3 golü ve müthiş oyunu doğal olarak takımın yükselişe geçmesine de sebep oldu. Milli takım arasında da ona kaptanlık verme kararımız ise onu takım oyuncusu yaptı.

SACHA BOEY: Sezon başında gel dediğimiz halde gelmedi. Ayrılmak istiyordu. Daha sonra sakatlıklar olunca onu çağırdım. Benden özür diledi. Benim için Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden biri. Dünya kupası finalini izlerken Fransa sağ beki Kounde'nin yerine Sacha oynasa daha iyi oynardı diyorum.

NELSSON'U Fenerbahçe maçında kenara almanız veda gibi yorumlandı: Kırmızı kart görmesin diye kenara aldım. Nelsson'un bizimle devam etmesini istiyorum.

ZANIOLO: 1-2 hafta nasıl geldiğinin şokunu atlatamadım. İcardi için de aynı duyguları hissetim. Teknik adamın görevi de sevk ve idare. Saygı ve sevgi iklimini futbolculara yansıtmaya çalıştık. İnsanların sempatisini kazandık.