TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Avrupa kupalarında yer alacak olan sarı kırmızılılar transferde işi sıkı tutuyor.
Yeni sezonu erken açacak olan Cimbom'da transfer için düğmeye basıldı.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Avrupa kupalarında yer alacak olan sarı kırmızılılar transferde işi sıkı tutuyor.
Yeni sezonu erken açacak olan Cimbom'da transfer için düğmeye basıldı.
Galatasaray'da ilk hedef şampiyonluğa damga vuran Icardi...
Arjantinli futbolcu sezon başında PSG'den sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak transfer olmuştu.
Yıldız golcü gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı.
Arjantinli santrafor 23 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın oyununa büyük katkı sağlayan Icardi ayrıca 8 de asist yaptı.
Milyonlarca G.Saraylı, Mauro İcardi'nin takımda kalıp kalmayacağını merak ederken Arjantin'den sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek haberler geldi.
İSTANBUL'DA MUTLU
İcardi'nin menajeri Wanda Nara'nın stilisti Kenny Palacios, yıldız futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.
Hem Nara'ya hem de İcardi'ye çok yakın olan Palacios, America TV'deki bir programda "Mauro dönecek mi" sorusuna şu yanıtı verdi: Milyonerleri (River Plate taraftarları) üzmek istemem ama Mauro'nun dönüşü söz konusu değil.
Avrupa'da hayatından memnun. Yaşadığı yerde, İstanbul'da mutlu.
Düşünülenin aksine Mauro çok fazla değişikliği seven birisi değil. Takımından ayrılmaz." ifadeleri kullandı.
PSG ile transfer pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar transferi sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor.
Deneyimli golcünün Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Transfermarkt'a göre Icardi'nin piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.