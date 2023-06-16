Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi için çalışmalarını sürdürüyor. PSG ile transfer pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılara Arjantinli yıldızın yakın arkadaşından sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...| GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Avrupa kupalarında yer alacak olan sarı kırmızılılar transferde işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Yeni sezonu erken açacak olan Cimbom'da transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Galatasaray'da ilk hedef şampiyonluğa damga vuran Icardi...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Arjantinli futbolcu sezon başında PSG'den sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Yıldız golcü gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Arjantinli santrafor 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Galatasaray'ın oyununa büyük katkı sağlayan Icardi ayrıca 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Milyonlarca G.Saraylı, Mauro İcardi'nin takımda kalıp kalmayacağını merak ederken Arjantin'den sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek haberler geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

İSTANBUL'DA MUTLU
İcardi'nin menajeri Wanda Nara'nın stilisti Kenny Palacios, yıldız futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Hem Nara'ya hem de İcardi'ye çok yakın olan Palacios, America TV'deki bir programda "Mauro dönecek mi" sorusuna şu yanıtı verdi: Milyonerleri (River Plate taraftarları) üzmek istemem ama Mauro'nun dönüşü söz konusu değil.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Avrupa'da hayatından memnun. Yaşadığı yerde, İstanbul'da mutlu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

Düşünülenin aksine Mauro çok fazla değişikliği seven birisi değil. Takımından ayrılmaz." ifadeleri kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'den müjde! Arjantin'den haber geldi

PSG ile transfer pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar transferi sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor.

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