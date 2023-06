Tam dişine göre

Galatasaray'da gözler artık Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. İkinci elemeden katılacak Aslan'ın, gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekiyor. Her aşamada seri başı olacak Cimbom; Dinamo Zagreb, Kopenhag ve Young Boys gibi takımlarla eşleşmeyecek. Bu turlarda Sparta Prag, Antwerp, Molde, AEK, Sheriff, Ferencvaros ve Karabağ muhtemel rakipler arasında dikkat çeken takımlardan oldu. Organizasyona ikinci ön elemeden girecek ASlan'ın bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle: Aris, M.Haifa, Zalgiris, Helsinki, F.Tallinn, Shamrock, The New Saints, Ljubljana ve Z.Mostar. Kuranın 21 Haziran'da çekileceği ikinci elemede ilk maçlar 25-26 Temmuz'da yapılacak.



3. elemede 6 takım var

Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde G.Saray'ı 6 takım bekliyor. Turnuvaya bu turdan katılacak Sparta Prag ve AEK'nın yanı sıra turu geçmesi halinde Molde, Ludogorest, Sheriff ve BATE Borisov muhtemel rakipler arasında olacak. Play-off'ta ise Antwerp, Ferencvaros, Karabağ veya S. Bratislava'yla eşleşecek.