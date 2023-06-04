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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk: Biz bu ligin lokomotifiyiz

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 18:37
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk: Biz bu ligin lokomotifiyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: İnsanların bize olan sevgisi tüylerimizi diken diken ediyor. Şampiyonluğu hayal ederken, bunu da hayal ediyorduk. Bunu kazandığımız için kendimle, takımımla, camiamla gurur duyuyorum. Onlara bir de Fenerbahçe galibiyeti hediye etmek için oynayacağız.

Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu doldurdu taraftarımız. Onlarla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tamamen dolu bir stadyum. Tekrardan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, inanılmaz destek verdiler.

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