Haberler Galatasaray Bein izle Galatasaray Fenerbahçe derbi ✅ GS FB MAÇI Bein Sports 📺 Maç ne zaman, saat kaçta?

Bein izle Galatasaray Fenerbahçe derbiGS FB MAÇI Bein Sports 📺 Maç ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor... Karşılaşmanın heyecanı yurdun yanı sıra tüm dünyada her yeri sarmış durumda... Statta olmayan futbolseverler ise ekran başında, sonucu merakla beklenen derbiyi izleyecek. Peki, derbi satt kaçta, hangi kanalda ve ne zaman? İşte maça dair ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 21:00
Bein izle Galatasaray Fenerbahçe derbi ✅ GS FB MAÇI Bein Sports 📺 Maç ne zaman, saat kaçta?

2023-2024 sezonunun bitiminine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor... Dünyanın en önde gelen derbileri arasında yer alan bu mücadeleye dair ayrıntılar da merak ediliyor ve büyük bir kitle de bu bilgilere internet üzerinden erişmeye çalışıyor. Peki, maçın saat, tarih, yayın bilgileri nedir? Detaylar haberimizde...

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GS FB DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR? 👀

4 Haziran 2023 tarihli karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadelenin yayıncısı Bein Sports 1 kanalı...

Mücadeleden öne çıkan notlar👇🏼

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