Bein izle Galatasaray Fenerbahçe derbi ✅ GS FB MAÇI Bein Sports 📺 Maç ne zaman, saat kaçta?

2023-2024 sezonunun bitiminine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor... Dünyanın en önde gelen derbileri arasında yer alan bu mücadeleye dair ayrıntılar da merak ediliyor ve büyük bir kitle de bu bilgilere internet üzerinden erişmeye çalışıyor. Peki, maçın saat, tarih, yayın bilgileri nedir? Detaylar haberimizde...

👉🏼 MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN...

GS FB DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR? 👀

4 Haziran 2023 tarihli karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadelenin yayıncısı Bein Sports 1 kanalı...

Mücadeleden öne çıkan notlar👇🏼