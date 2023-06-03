Galatasaray'ın devre arasında aldığı Nicolo Zaniolo en az bir sezon daha sarıkırmızılı kulüpte kalmayı planlıyor. Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşayan İtalyan yıldız, Zaniolo, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Genç yıldızın, "Bu sezon Galatasaray'da kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Gelecek sezon, insanlara gerçek Zaniolo'yu izleteceğim" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın devre arasında aldığı Nicolo Zaniolo en az bir sezon daha sarıkırmızılı kulüpte kalmayı planlıyor. Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşayan İtalyan yıldız, Zaniolo, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Genç yıldızın, "Bu sezon Galatasaray'da kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Gelecek sezon, insanlara gerçek Zaniolo'yu izleteceğim" dediği öğrenildi.