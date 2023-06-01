Haberler Galatasaray Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 09:33
Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

TURGAY DEMİR - SON ÜTÜCÜ(!) ICARDI

Ligin şampiyonu belli oldu; bu vesileyle Galatasaray'ı kutlarken; Kerem, Icardi, Torreira, Rashica, Muslera, Nelson gibi isimlerin bu yükü ağırlıklı olarak sırtladıklarını söylemeden geçmeyelim.

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde iyi bir golcü alamadığı için bu sezon da şampiyonluk özlemini gideremedi. Ali başkan geldiği günkü kadroyu koruyup, sadece Talisca-Aboubakar ikilisini o kadroya katabilseydi ya da Icardi gibi bir golcü bulabilseydi muhtemelen üç-dört şampiyonluk yaşardı. Sarı-lacivertli camiada konuşan çok ama icraat yapan az...

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

GÜNEŞ GEÇ DOĞDU!

Beşiktaş için şampiyonluk hayalleri bana göre Valerien Ismael ile sezona başladığında ortadan kalkmıştı. Şenol Güneş'in geç de olsa göreve getirilmesi Kartal'ı tekrar zirveye yaklaştırsa da şampiyonluk denen güzel kadını tavlamaya yetmedi.

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

GOLCÜLERİN NE DİYORSA O!

Bu ligin genlerini bilmek gerek, bu ligde golcülerin dediği olur, savunmacıların değil. Şampiyonluk istiyorsanız, kalabalık savunmalar arasında kaybolmayan, bulduğu üç pozisyondan birini gol yapabilen iyi bir golcünüz ve çok iyi bir on numaranız olacak. Gerisi masaldır.

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Geçmiş yıllarda şampiyon takımlara bakarsanız lige hep golcülerin damga vurduğunu görürsünüz, Can Bartu, Metin Oktay, Güven Önüt, Metin-Ali-Feyyaz, Jardel, Alex, Hagi, Hooijdonk, Gomez, Gomis, Aboubakar ve Icardi...

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

LİGİN ATASÖZLERİ!

Pantolonu gösteren ütüdür, iyi takımı gösteren golcüdür! Bir gol, bin ayıp örter... Ev alma golcü al... Bana golcünü söyle, sana gücünü söyleyeyim... Stoperi olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar... Bunlar benim, bu ligin gerçeklerini anlamayana anlatmak için devşirdiğim spor sözleri...

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Anlayan, anlıyor zaten, anlamayan da şampiyonluk kaybederek bedel ödüyor ya da seri şampiyonluk şansını kaybediyor. Misal, Beşiktaş Mario Gomez'i elinde tutabilse ya da Fikret Orman, Mitroviç'e 6.5 milyon euro vermek yerine Eto'o'yu alabilse muhtemelen Kartal'ın en az üç-dört şampiyonluk fazlası olurdu.

Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Yeni sezon için transferler yapılmak üzereyken bir kez daha uyaralım; şampiyonluk isteyen golcü alsın! Yeni sezona giderken Beşiktaş'ın golcü sorunu yok, G.Saray Icardi'yi elinde tutabilirse büyük iş yapar, Fenerbahçe ve Trabzonspor iyi birer golcü bulmak zorundalar. Yoksa yeni sezonda da yarış dışı kalırlar.

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