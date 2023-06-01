Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur"

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde iyi bir golcü alamadığı için bu sezon da şampiyonluk özlemini gideremedi. Ali başkan geldiği günkü kadroyu koruyup, sadece Talisca-Aboubakar ikilisini o kadroya katabilseydi ya da Icardi gibi bir golcü bulabilseydi muhtemelen üç-dört şampiyonluk yaşardı. Sarı-lacivertli camiada konuşan çok ama icraat yapan az...