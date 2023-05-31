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GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda... Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, yıldız futbolcu için teklif edilecek rakamı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:47
GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

GALATASARAYLI OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Galatasaray'da sezonun şampiyonlukla tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte pek çok futbolcuyla da yollar ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Galatasaray'da sezon sonunda ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Roma forması giyen Zaniolo'yu 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış ve İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Çizme basını, sarı-kırmızılı takımda yarım sezon geçiren 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Sportitalia'da yer alan habere göre; Nicolo Zaniolo yaz ayında Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

25-28 MİLYON EURO ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Milan'ın İtalyan yıldız için girişimlerini sürdürdüğü ve Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılara 25-28 milyon Euro arasında bir teklif yapılacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

GALATASARAY TEKLİFİ KABUL EDECEK

Haberde Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve Zaniolo'nun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Yıldız futbolcu, 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole direkt katkı sağladı.

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