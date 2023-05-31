GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonluk sonrası flaş ayrılık! Zaniolo rekor bedelle gidiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra MKE Ankaragücü, Milson'la cevap verdi.
İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.
GALATASARAYLI OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.
Hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.
Futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.
Galatasaray'da sezonun şampiyonlukla tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.
Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte pek çok futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Galatasaray'da sezon sonunda ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Roma forması giyen Zaniolo'yu 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış ve İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Çizme basını, sarı-kırmızılı takımda yarım sezon geçiren 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Sportitalia'da yer alan habere göre; Nicolo Zaniolo yaz ayında Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
25-28 MİLYON EURO ARASINDA TEKLİF YAPILACAK
Milan'ın İtalyan yıldız için girişimlerini sürdürdüğü ve Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılara 25-28 milyon Euro arasında bir teklif yapılacağı belirtildi.
GALATASARAY TEKLİFİ KABUL EDECEK
Haberde Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve Zaniolo'nun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.
Yıldız futbolcu, 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole direkt katkı sağladı.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.