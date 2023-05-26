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Nicolo’nun fiyatı belli

Nicolo Zaniolo'nun babası İgor Zaniolo, oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar" dedi. Milan'a transfer söylentisiyle ilgili ise, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu" cevabını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Nicolo’nun fiyatı belli

Nicolo Zaniolo'nun babası İgor Zaniolo, oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar" dedi. Milan'a transfer söylentisiyle ilgili ise, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu" cevabını verdi.

ANNESİ BASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa ise İtalyan basınının iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Costa, "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazdı. Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla fotoğrafına ise "Gerçekte olan" diye yazdı.

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