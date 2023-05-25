Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Galatasaray'da yeni sezon için isimler belli olmaya başladı. Bu sezon sol bek mevkisinde sorun yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, rotasını Meksika'ya çevirdi. Omar Campos'u listesine alan Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte pazarlıklarda son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Galatasaray yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Cimbom transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Sarı-kırmızılı yönetim transferde önceliği sol bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

İspanyol basınında yer alan habere göre Aslan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Haberde Cimbom'un, Santos Laguna'da forma giyen Omar Campos'a teklif yaptığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Galatasaray devre arasında Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

EMRE VE ADEKUGBE GİDİYOR

Ayrıca son dönemde şans bulamayan Emre Taşdemir'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Hatayspor'dan yarım sezon için kiralanan Sam Adekugbe'nin opsiyon maddesi bulunmasına karşın oyuncuyla devam edilmesi düşünülmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Bu noktada Omar Campos listede ilk sıraya otururken Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol bek için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Santos Laguna'nın bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Meksikalı futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olması Galatasaray'ı avantajlı kılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Bu sezon ligde 17 maça çıkan genç sol bek, 17 maçta 1.447 dakika süre alarak 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Meksikalı Campos'un 30 Haziran 2025 yılına kadar Santos Laguna ile sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Ayrıca güncel Transfermarkt değeri ise 5 milyon euro...

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