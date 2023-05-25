TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan G. Amerika'ya sol bek harekatı! Aradaki fark 3 milyon €

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Galatasaray yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Cimbom transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim transferde önceliği sol bek bölgesine verdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre Aslan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Cimbom'un, Santos Laguna'da forma giyen Omar Campos'a teklif yaptığı yazıldı.
Galatasaray devre arasında Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmıştı.
EMRE VE ADEKUGBE GİDİYOR
Ayrıca son dönemde şans bulamayan Emre Taşdemir'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Hatayspor'dan yarım sezon için kiralanan Sam Adekugbe'nin opsiyon maddesi bulunmasına karşın oyuncuyla devam edilmesi düşünülmüyor.
Bu noktada Omar Campos listede ilk sıraya otururken Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol bek için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Santos Laguna'nın bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro olduğu yazıldı.
Meksikalı futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olması Galatasaray'ı avantajlı kılıyor.
Bu sezon ligde 17 maça çıkan genç sol bek, 17 maçta 1.447 dakika süre alarak 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
Meksikalı Campos'un 30 Haziran 2025 yılına kadar Santos Laguna ile sözleşmesi bulunuyor.
Ayrıca güncel Transfermarkt değeri ise 5 milyon euro...