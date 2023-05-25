GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek iddialı bir kadro kurmak istiyor. Aslan'ın gündeminde eski gözdesi Hakim Ziyech var...
Africa Foot United'da yer alan habere göre Galatasaray'ın listesinde yer alan Ziyech'i aynı zamanda Beşiktaş ve Paris Saint-Germain de istiyor.
Haberde Süper Lig lideri Galatasaray'ın, Chelsea forması giyen Ziyech'e öncelik verdiği ve ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
Öte yandan haberin detayında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, daha önce Ziyech için girişimde bulunduklarına dair sözleri hatırlatıldı.
Bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 23 karşılaşmada görev alan Ziyech, 2 asiste imzasını attı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...