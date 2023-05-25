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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde eski gözdesi Hakim Ziyech var. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 14:43
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Haberde Süper Lig lideri Galatasaray'ın, Chelsea forması giyen Ziyech'e öncelik verdiği ve ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Öte yandan haberin detayında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, daha önce Ziyech için girişimde bulunduklarına dair sözleri hatırlatıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 23 karşılaşmada görev alan Ziyech, 2 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Hakim Ziyech sesleri! Beşiktaş...

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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