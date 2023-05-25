Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarında girdi. Adı Arsenal, Sporting Lizbon ve Lyon gibi pek çok kulüple anılan yıldız futbolcunun transfer olmak istediği takım ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 09:17
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayı garantileyecek.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun son haftalarına girilirken transfer çalışmaları da hızlandı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom, bu sezon olduğu gibi birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Galatasaray'da gelecek yeni yıldızlar kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği futbolcularla yola devam edilmeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Galatasaray'da bekleneni veremeyen futbolcuların yanı sıra bu sezon yıldızını parlatan isimlere gelecek teklifler de değerlendirilecek.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Cimbom'da bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerin başındaysa Sacha Boey geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Fransız sağ bek, sezon başında kamp kadrosuna alınmamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sezon başında Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlık sonrası takıma dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu, formayı bir daha bırakmadı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Boey, sergilediği başarılı oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sacha Boey'in geleceği merak konusu olurken, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, hem Boey hem de Nelsson için transfer görüşmelerinde bulunmak adına İngiltere'ye gitti.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaraylı yöneticilerin İngiltere'de olduğunu duyururken, iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Galatasaray'ın iki futbolcu için 25 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere pek çok kulübün kadrosuna katmak istediği Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

ARSENAL'E TRANSFER OLMAK İSTİYOR

İngiliz basını, Fransız futbolcunun Arsenal'e transfer olmak istediği ve önceliğinin Londra ekibi olduğunu yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Sacha Boey'in Arsenal'e gitme konusunda çok istekli olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

YEDEK KALABİLİR

Haberde ayrıca Arsenal'in İngiliz sağ beki Ben White'ın çok iyi bir sezon geçirdiği ve Boey'un Londra ekibine transfer olması halinde yedek kalabileceği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı!
Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 09:17
Saiss için istenen rakam belli oldu! Saiss için istenen rakam belli oldu! 08:02
Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı! Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı! 07:57
Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" 07:39
Aslan'a süper Tangocu! Aslan'a süper Tangocu! 06:29
Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! 01:34
Daha Eski
Elche ile Sevilla yenişemedi! Elche ile Sevilla yenişemedi! 01:34
Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Elche ile Sevilla yenişemedi! Elche ile Sevilla yenişemedi! 01:28
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer! Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer! 01:23
James Beşiktaş'ı bekliyor James Beşiktaş'ı bekliyor 00:49
F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti 00:30