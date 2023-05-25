GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayı garantileyecek.
Süper Lig'deki 23. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun son haftalarına girilirken transfer çalışmaları da hızlandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom, bu sezon olduğu gibi birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.
Galatasaray'da gelecek yeni yıldızlar kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği futbolcularla yola devam edilmeyecek.
Galatasaray'da bekleneni veremeyen futbolcuların yanı sıra bu sezon yıldızını parlatan isimlere gelecek teklifler de değerlendirilecek.
Cimbom'da bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerin başındaysa Sacha Boey geliyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Fransız sağ bek, sezon başında kamp kadrosuna alınmamıştı.
Sezon başında Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlık sonrası takıma dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu, formayı bir daha bırakmadı.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Boey, sergilediği başarılı oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sacha Boey'in geleceği merak konusu olurken, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, hem Boey hem de Nelsson için transfer görüşmelerinde bulunmak adına İngiltere'ye gitti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaraylı yöneticilerin İngiltere'de olduğunu duyururken, iki İngiliz kulübünün Boey ve Nelsson'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Galatasaray'ın iki futbolcu için 25 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere pek çok kulübün kadrosuna katmak istediği Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ARSENAL'E TRANSFER OLMAK İSTİYOR
İngiliz basını, Fransız futbolcunun Arsenal'e transfer olmak istediği ve önceliğinin Londra ekibi olduğunu yazdı.
Sacha Boey'in Arsenal'e gitme konusunda çok istekli olduğu aktarıldı.
YEDEK KALABİLİR
Haberde ayrıca Arsenal'in İngiliz sağ beki Ben White'ın çok iyi bir sezon geçirdiği ve Boey'un Londra ekibine transfer olması halinde yedek kalabileceği belirtildi.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.
Fransız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.