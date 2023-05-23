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Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Süper Lig'de şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta olan Galatasaray transferde düğmeye bastı. Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Uruguaylı'nın alternatifi için Morten Hjulmand'a yakın markaja aldı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:37
Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta olan Cimbom 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Sarı kırmızılılar, rakiplerine bakmaksızın 3 puan alması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Öte yandan transferde çalışmalarını sıklaştıran sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşı orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom Lecce'nin genç oyuncusuna talip oldu.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Calciostyle'den derlediği habere göre, 23 yaşındaki Morten Hjulmand'a talip oldu.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

İtalya Serie A'da başarılı performans sergileyen genç oyuncuya Avrupa ekipleri ilgi gösteriyor.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Hjulmand orta sahada istikrarlı bir performans sergiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Danimarkalı oyuncu ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

KARİYER PLANLAMASINDA TÜRKİYE YER ALMIYOR

Sarı kırmızılılar oyuncunun transferinde ısrarcı olmasına rağmen genç oyuncunun kariyer planlamasında Türkiye yer almadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Morten Hjulmand bu sezon Lecce formasıyla 34 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

23 yaşındaki oyuncu gol katkısı sağlayamazken 4 asist yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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