Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Morten Hjulmand'a yakın markaj

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar dolu tribünlerin önünde rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir virajı daha döndü.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Icardi kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar dolu tribünlerin önünde rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir virajı daha döndü.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Icardi kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta olan Cimbom 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı kırmızılılar, rakiplerine bakmaksızın 3 puan alması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Öte yandan transferde çalışmalarını sıklaştıran sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşı orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom Lecce'nin genç oyuncusuna talip oldu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Calciostyle'den derlediği habere göre, 23 yaşındaki Morten Hjulmand'a talip oldu.
İtalya Serie A'da başarılı performans sergileyen genç oyuncuya Avrupa ekipleri ilgi gösteriyor.
Hjulmand orta sahada istikrarlı bir performans sergiliyor.
Danimarkalı oyuncu ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
KARİYER PLANLAMASINDA TÜRKİYE YER ALMIYOR
Sarı kırmızılılar oyuncunun transferinde ısrarcı olmasına rağmen genç oyuncunun kariyer planlamasında Türkiye yer almadığı aktarıldı.
Morten Hjulmand bu sezon Lecce formasıyla 34 maçta görev aldı.
23 yaşındaki oyuncu gol katkısı sağlayamazken 4 asist yaptı.
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.