GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...
Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...
Son oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Icardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.
Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği Galatasaray'da Icardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.
Icardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı.
Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.
Icardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı idarecilerin bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Arjantinli yıldızın geleceği netleşti...
Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'ın Icardi ile yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardığını açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı.
İşte Murat Özbostan'ın yazısı;
G.Saray taraftarının artık en çok merak ettiği konu Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor.
G.Saray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor!
Yıllardır G.Saray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar...
Icardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu.
2 YILLIK SÖZLEŞME VE 5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE MAAŞ
G.Saray, Icardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak.
Icardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
30 yaşındaki forvet, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.