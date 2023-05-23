Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alıyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızla yapacağı sözleşmenin süresi ve Icardi'nin alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 12:05
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Icardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği Galatasaray'da Icardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılı idarecilerin bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Arjantinli yıldızın geleceği netleşti...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'ın Icardi ile yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardığını açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

İşte Murat Özbostan'ın yazısı;

G.Saray taraftarının artık en çok merak ettiği konu Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

G.Saray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yıllardır G.Saray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

2 YILLIK SÖZLEŞME VE 5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE MAAŞ

G.Saray, Icardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

30 yaşındaki forvet, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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