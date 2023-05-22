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Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Icardi için harekete geçen yönetim yıldız oyuncuya teklifini yaptı. İşte Arjantinli yıldızın alacağı ücret... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:41
Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray, Avrupa kupalarında başarılı olacak kadro kurmanın peşinde.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Bu sezon golleriyle takımı sırtlayan Icardi'nin bonservisini almak isteyen yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

"ICARDI İNŞALLAH SENEYE DE BİZİMLE OLUR"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şet. O bağı kurduğunu düşünüyorum.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

MENAJERİ BİLGİ VERDİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelen Elio Pino, Mauro İcardi'nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain Kulübü yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Fransız kulübü PSG ile masaya oturacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Hürriyet'in haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim, takımı şampiyonluğa götüren Mauro Icardi için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray yönetimi, gerektiğinde rakamı 8 milyon Euro'ya dek çıkaracak.

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