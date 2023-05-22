Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar rakini 2-0 mağlup ederek puan farkını 5'te tutmayı başardı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar rakini 2-0 mağlup ederek puan farkını 5'te tutmayı başardı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.
Gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray, Avrupa kupalarında başarılı olacak kadro kurmanın peşinde.
Bu sezon golleriyle takımı sırtlayan Icardi'nin bonservisini almak isteyen yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.
"ICARDI İNŞALLAH SENEYE DE BİZİMLE OLUR"
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz.
İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz.
Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey.
Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor.
Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şet. O bağı kurduğunu düşünüyorum.
İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.
MENAJERİ BİLGİ VERDİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelen Elio Pino, Mauro İcardi'nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain Kulübü yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Fransız kulübü PSG ile masaya oturacağı belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim, takımı şampiyonluğa götüren Mauro Icardi için tüm şartları zorluyor.
Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray yönetimi, gerektiğinde rakamı 8 milyon Euro'ya dek çıkaracak.
Arjantinli futbolcuya da yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret ve bonusların yer aldığı 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.
30 yaşındaki süper yıldız Galatasaray'da bu sezon 24 maçta görev aldı.
Arjantinli golcü, 20 kez fileleri havalandırdı. 8 de asist yaptı.