Haberler Galatasaray 23. Şampiyonluk yükleniyor

23. Şampiyonluk yükleniyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerse mutlu sona ulaşacak. Camianın tek yürek olduğu Aslan, şampiyonluk için geri sayıma geçti Okan Buruk, “A.Gücü zaferiyle son noktayı koymayı hedefliyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
23. Şampiyonluk yükleniyor

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 2-0'la geçen G.Saray'ın şampiyonluk için önünde tek engel kaldı. Sarı-kırmızılılar, 30 Mayıs Salı günü A.Gücü ile deplasmanda yapacağı maçtan 3 puanla ayrılırsa 23. kez mutlu sona ulaşacak. Puan kaybında ise işler sonraki hafta Nef Stadı'nda oynanacak F.Bahçe derbisine kalacak. Büyük avantajı elinde bulunduran Cimbom, başkentte kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin açılış töreninde görüldüğü gibi sarı-kırmızılı camia tek yürek olmuş durumda.

SEZONU TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ
Şampiyonluk için geri sayıma geçen camiada Teknik Direktör Okan Buruk, A.Gücü maçında son noktayı koymak istediklerini söyledi. Sezonu taçlandırmak için önlerinde tek engel kaldığını belirten Buruk, "Keyifli ve zor bir yıl geride kalıyor. Zaman zaman performansımız düştü. Fakat son haftalarda özellikle savunma anlamında ne kadar iyi olduğumuzu kanıtladık. Hücumda da bulduğumuz fırsatları değerlendirince son üç maçımızı gol yemeden kazandık. A.Gücü galibiyetiyle sezonu taçlandıralım. Evimizdeki F.Bahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkmak istiyoruz" dedi.

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