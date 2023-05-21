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Kırmızı isyanı

Galatasaraylılar, Robin Yalçın'ın Sivasspor ise Dries Mertens'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundular. İki oyuncu da sahada kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Kırmızı isyanı

Uzun bir süre sonra görev alan hakem Arda Kardeşler başarılı bir performans sergileyemedi. Her iki takım adına da net kırmızı kartları atladı. İlk devrede Lucas Torreira meşin yuvarlağı alıp döndü bu sırada Robin Yalçın arkadan sert bir müdahale ile rakibini indirdi. Uruguaylı yıldız acı içinde yerde kaldı. VAR başındaki Özgür Yankaya'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi. Ardından Dries Mertens, Max Gradel'e sert bir faul yaptı. Geçen hafta Nicolo Zaniolo'nun atıldığı pozisyona benziyordu. Ancak VAR'dan yine inceleme tavsiyesi gelmedi. Aynı Mertens sarı kartı varken rakibinin ayağına bastı. Arda Kardeşler burda da ikinci sarıyı atladı.

5 MAÇTIR SUSKUN

Dries Mertens son haftalarda çok etkisiz kaldı. Belçikalı yıldız son olarak Alanyaspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Ardından çıktığı Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbul ve Sivas maçlarını boş geçti.

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