Kıskanıyorlar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Dün yapılan Divan Kurulu Toplantı'sında konuşan ve seçildikleri günden bu yana 11 ay geçtiğini ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker tutuyoruz. Futbol takımımız geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Şampiyonluk adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Sporcularımıza özellikle Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi, takımımın kıymetinin ne kadar arttığının önemli göstergesidir. Sezonun bitmesine az kaldı.



FLORYA ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti ve şampiyon olacaktır" diye konuştu. Florya Tesisleri'nin 40 yıldır hizmet verdiğini ve artık ömrünü tamamladığını ifade eden Başkan, "Kemerburgaz tesislerini artık açmak zorundayız. Florya'daki arazi 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. Ruhsat müracaatı için, Kemerburgaz'ın bir an evvel taşınılması lazım. Ekonomik değerini defalarca sizlere ifade ettim. Bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" ifadesini kullandı.



TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Futbol takımı kombinelerine sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Özbek, "Futbol takımımızın artan başarısıyla kombinelerin yenilenmesinde büyük talep oldu. Geçen sene 11 bin yenilen kombine vardı. Bu sene 26 bin ile kapattık. Tüm bu gelirler, önümüzdeki döneme pozitif şekilde yansıyacak. Taraftarlarımıza büyük teşekkür gönderiyorum" dedi.

Kemerburgaz 19 Mayıs'ta

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Cuma günü saat 11.30'da başlayacak törenle ilgili, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında kulübümüzün parlak geleceğinin tertemiz bir sayfasını açacağımız, Türk sporunda önemli bir vizyonun ortaya konuşu olarak tarihe geçecek, göğsümüzü kabartacak yeni başarılara vesile olacak" açıklaması yapıldı.



EŞİ BENZERI YOK!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda 17 Mayıs 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nı getiren isimlere teşekkür etti. Özbek, "Bugün (Dün) 17 Mayıs... Kulübümüzün tarihi açısından önemli bir gün. Bundan 23 yıl önce Galatasaray, Avrupa'da tarih yazarak, UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Başta dönemin başkanı Faruk Süren, Fatih hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız, taraftarlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısıdır. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" diye konuştu.



Pranga kalkacak

Kulübe kazandırdıkları projelerin amacının kulübü borç sarmalından kurtulmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "İlk aşamada Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlıyoruz. Kulübümüzün ayağına pranga olarak duruyor" dedi.

Üyelere davet

Özbek,10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil genel kurul için üyelere çağrıda bulunarak, "Öncelikli amacımız yeni spor yasası ve kulübümüze bağlı şirketlerle uyum sağlamak amacıyla yapılması planlanan değişiklikleri gerçekleştirmek" diye konuştu.