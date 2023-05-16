Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, zaman kaybetmede yeni sezon için çalışmalarına başladı. 2023/2024 sezonunda da zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem kaleci transferi... Yönetim, Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek bir ismi takıma kazandırmak isterken, bir dönem Beşiktaş formasını terleten deneyimli ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:04
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi eksik görülen yerlere takviye yaparak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Bu doğrultuda pek çok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de kaleci transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Puan kaybedilenFatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Başakşehir karşısında kalesini gole kapadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Muslera, Galatasaray'da 6. şampiyonluğunu yaşamayı çok istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

MUSLERA İLE YOLA DEVAM

Sabah'ın haberine göre; bir yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı 1 numara, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Yöneticiler, kaleci arayışında oldukları ve Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını net bir dille yalanlarken "Kaptan Muslera takımın vazgeçilmezi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Önce bu sezon şampiyon olacağız, ardından da yeni sezona yine Muslera ile başlayacağız. Ayrılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

OKAN KOCUK YOL AYRIMINDA

Muslera'nın yedeği Okan Kocuk ise yol ayrımına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Okan, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

GÜNAY GÜVENÇ GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da yedek kaleci olarak yerlilerden Günay Güvenç listenin ilk sırasında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Karagümrük'te kiralık oynayan Batuhan Şen henüz birinci kalecilik için yeterli gözükmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Altyapıdan Jankat da yeni sezonda deneyim kazanması için gönderilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

2018 yılından bu yana Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep ekibinden Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Bu sezon toplam 30 maçta göre yapan deneyimli eldiven, kalesinde 40 gol gördü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52