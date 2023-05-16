GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'nın alternatifi hazır! Eski Beşiktaşlı Aslan olacak

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi.
Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi eksik görülen yerlere takviye yaparak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda pek çok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de kaleci transferi...
Puan kaybedilenFatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Başakşehir karşısında kalesini gole kapadı.
Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Muslera, Galatasaray'da 6. şampiyonluğunu yaşamayı çok istiyor.
MUSLERA İLE YOLA DEVAM
Sabah'ın haberine göre; bir yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı 1 numara, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.
Yöneticiler, kaleci arayışında oldukları ve Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını net bir dille yalanlarken "Kaptan Muslera takımın vazgeçilmezi.
Önce bu sezon şampiyon olacağız, ardından da yeni sezona yine Muslera ile başlayacağız. Ayrılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.
OKAN KOCUK YOL AYRIMINDA
Muslera'nın yedeği Okan Kocuk ise yol ayrımına girdi.
Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Okan, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.
GÜNAY GÜVENÇ GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da yedek kaleci olarak yerlilerden Günay Güvenç listenin ilk sırasında bulunuyor.
Karagümrük'te kiralık oynayan Batuhan Şen henüz birinci kalecilik için yeterli gözükmüyor.
Altyapıdan Jankat da yeni sezonda deneyim kazanması için gönderilecek.
2018 yılından bu yana Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep ekibinden Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Bu sezon toplam 30 maçta göre yapan deneyimli eldiven, kalesinde 40 gol gördü.
Günay, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.
31 yaşındaki kalecinin Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.87 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.