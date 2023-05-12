Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 33. haftasında Başakşehir ile karşılaştı.
Aslan, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Mauro Icardi (p) kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Giresunspor ile berabere kalması sonrası puan farkını 5'e çıkardı.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşılacak.
Yeni sezon öncesi takımda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'da bazı futbolcular da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
Özellikle İtalyan devi Milan, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'nın durumunu yakından takip ediyor.
Milano ekibinin sezon sonunda Zaniolo'nun serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmek istediği öne sürüldü.
Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.
İtalyan ekibinin ayrıca Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Zaniolo ve Torreira'yı gündemine alan Milan, Galatasaray'ın bir yıldızına daha kanca attı.
MILAN ICARDI'Yİ İSTİYOR
İtalyan basını, Milan'ın Mauro Icardi'yi gündemine aldığını yazdı.
fichajes.net'te yer alan haberde, Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini alıp almayacağının belirsiz olduğu ancak sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için yapacağı hamlenin transferde belirleyici olacağı aktarıldı.
BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK
Haberde ayrıca Icardi'nin geleceğiyle ilgili durumun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu, 16 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek 24 gole direkt etki etti.
Icardi'nın PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.