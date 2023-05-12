Haberler Galatasaray Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa'da futbol sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Kadrosunda birçok yıldızı barındıran Galatasaray'da çok sayıda yıldız futbolcu, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'nın adı sık sık Milan ile anılırken, İtalyan devinden flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:41
Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşılacak.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Yeni sezon öncesi takımda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'da bazı futbolcular da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Özellikle İtalyan devi Milan, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'nın durumunu yakından takip ediyor.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Milano ekibinin sezon sonunda Zaniolo'nun serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmek istediği öne sürüldü.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

İtalyan ekibinin ayrıca Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Zaniolo ve Torreira'yı gündemine alan Milan, Galatasaray'ın bir yıldızına daha kanca attı.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

MILAN ICARDI'Yİ İSTİYOR

İtalyan basını, Milan'ın Mauro Icardi'yi gündemine aldığını yazdı.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

fichajes.net'te yer alan haberde, Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini alıp almayacağının belirsiz olduğu ancak sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için yapacağı hamlenin transferde belirleyici olacağı aktarıldı.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Haberde ayrıca Icardi'nin geleceğiyle ilgili durumun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

Milan'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Zaniolo ve Torreira derken...

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta forma giydi.

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