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‘Kaan mutlu’

Milli stoperin menajeri, ayrılık haberlerini yalanladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
‘Kaan mutlu’

Devre arasında kadroya katılan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, tecrübeli stoperin sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda ayrılmak istediğine dair haberler sonrasında açıklamalarda bulundu. Kaan'ın Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

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