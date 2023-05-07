GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon sağ kanatta ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Fransız futbolcu Sacha Boey'i, Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılıların hedefi ise yıldız oyuncuyu astronomik bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak.
Galatasaray'ın Boey'i satması durumunda kadrosunu yine kaliteli bir sağ kanat oyuncusu ile güçlendirmesi bekleniyor.
Cimbom geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Faslı yıldızı Noussair Mazraoui ile görüşmüştü.
Sarı-kırmızılı ekip bu sefer bir matadorun peşinde.
Takvim'in haberine göre Aslan'ın yeni adayı ise Sporting Lizbon forması giyen Hector Bellerin...
Tecrübeli oyuncu ocak ayında Portekiz ekibiyle sözleşme imzalamıştı.
Bellerin, haziran ayında boşa çıkıyor.
Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Bellerin 1 kez fileleri havalandırdı.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
Yıldız futbolcu, kariyerinde 332 karşılaşmada görev aldı.
Bellerin bu maçlarda 15 gol ve 41 asistle mücadele etti.
Arsenal, Real Betis, Watford ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi.
28 yaşındaki futbolcu 4 kez de İspanya Milli Takımı'nda top koşturdu.
Bellerin ile G.Saray dışında Fransız takımları da yakından ilgileniyor.