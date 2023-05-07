Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri.... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun gözde ismi olan Sacha Boey'e, Avrupa'dan önemli teklifler var. Aslan, Fransız futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Bu sezon sağ kanatta ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Fransız futbolcu Sacha Boey'i, Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılıların hedefi ise yıldız oyuncuyu astronomik bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Bellerin 1 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Yıldız futbolcu, kariyerinde 332 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Bellerin bu maçlarda 15 gol ve 41 asistle mücadele etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Arsenal, Real Betis, Watford ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

28 yaşındaki futbolcu 4 kez de İspanya Milli Takımı'nda top koşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor

Bellerin ile G.Saray dışında Fransız takımları da yakından ilgileniyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan, Antalyaspor - Beşiktaş maçına damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart kararı...
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'dan olay paylaşım! "Düğünüme gelmeyecek" demişti meğer bakın nereye gitmiş! Sosyal medya ikiye bölündü: "Ne olursa olsun..."
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isimler kulübeye! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i
G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor 12:19
Lakers play-off serisinde öne geçti! Lakers play-off serisinde öne geçti! 11:59
Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? 11:48
Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle 11:31
Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? 11:19
Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:15
Daha Eski
Sakaryaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:11
O isimler kulübeye! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i O isimler kulübeye! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i 11:05
Bodrumspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Altınordu maçı hangi kanalda? 11:04
West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta? West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta? 10:25
Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:25
Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." 10:20