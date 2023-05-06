GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.
Bu doğrultuda yönetim transferdeki hedeflerini belirledi.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda birçok mevkide değişikliğe gidecek.
Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.
Bu doğrultuda yönetim transferdeki hedeflerini belirledi.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda birçok mevkide değişikliğe gidecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, eksik bölgeler için geniş bir transfer listesi hazırlamıştı.
Galatasaraylı idareciler de şimdiden harekete geçti ve transfer görüşmelerine başladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Milan'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Milan ile yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan ekibinden Belçikalı yıldız Charles De Ketelaere'yi istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki 10 numarayı gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İtalyan devi, Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Belçikalı 10 numara De Ketelaere'nin transferine olumlu yaklaştı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan genç yıldızın son haftalarda Milan'da oynama süreleri bir hayli düştü.
İtalyan ekibi oyuncusunu gelecek sezon bir takıma kiralamak istiyor.
Galatasaray'ın peşinde olduğu Belçikalı 10 numara bu sezon hiçbir lig maçında 90 dakika sahada kalamadı.
Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda Zaniolo'yu Milan'a sattığı anda Keteleare transferinin de önü açılmış olacak.
Belçika Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen genç yıldızın Milan ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
32 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Milan belçikalı yıldız De Ketelaere için Club Brugge'a geçtiğimiz yıl tam 32 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.
İtalyan ekibi verim alamadığı genç yıldızı gelecek yıl başka bir takıma kiralamak istiyor.
Galatasaray da Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.