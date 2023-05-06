Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, takviye yapılacak mevkileri belirledi. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo'nun yerini doldurmak için harekete geçen Aslan, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Bu doğrultuda yönetim transferdeki hedeflerini belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Sarı kırmızılılar yeni sezonda birçok mevkide değişikliğe gidecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Teknik Direktör Okan Buruk, eksik bölgeler için geniş bir transfer listesi hazırlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaraylı idareciler de şimdiden harekete geçti ve transfer görüşmelerine başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Milan'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Milan ile yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan ekibinden Belçikalı yıldız Charles De Ketelaere'yi istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaray'ın 22 yaşındaki 10 numarayı gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

İtalyan devi, Zaniolo ile aynı bölgede oynayan Belçikalı 10 numara De Ketelaere'nin transferine olumlu yaklaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan genç yıldızın son haftalarda Milan'da oynama süreleri bir hayli düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

İtalyan ekibi oyuncusunu gelecek sezon bir takıma kiralamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaray'ın peşinde olduğu Belçikalı 10 numara bu sezon hiçbir lig maçında 90 dakika sahada kalamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda Zaniolo'yu Milan'a sattığı anda Keteleare transferinin de önü açılmış olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

Belçika Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen genç yıldızın Milan ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine...

32 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Milan belçikalı yıldız De Ketelaere için Club Brugge'a geçtiğimiz yıl tam 32 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

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