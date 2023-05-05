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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürüyor. Transfer çalışmalarına da başlayan sarı-kırmızılılar, kiralık gönderdiği Mohamed ve Morutan'dan ciddi bir gelir bekliyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 11:29
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Sarı-kırmızılılar, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarına rağmen en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürerken bir yandan da transfer operasyonları başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Aslan'da 1 numaralı gündem maddesi takımdan kiralık giden isimler...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ile İtalyan temsilcisi Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan'dan ciddi bir gelir bekleniyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Takvim'de yer alan habere göre Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, sarı-kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'den en az 5 milyon euro gelir bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan sarı-kırmızılılar, başarılı isimden 5.5 milyon euro gelir bekliyor.

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