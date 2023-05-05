GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarına rağmen en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.
Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürerken bir yandan da transfer operasyonları başladı.
Aslan'da 1 numaralı gündem maddesi takımdan kiralık giden isimler...
Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ile İtalyan temsilcisi Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan'dan ciddi bir gelir bekleniyor. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed için harekete geçti.
Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, sarı-kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Mostafa Mohamed'den en az 5 milyon euro gelir bekliyor.
Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı.
Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan sarı-kırmızılılar, başarılı isimden 5.5 milyon euro gelir bekliyor.