Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

2022 yılı Haziran ayında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, geride bıraktığımız kötü sezonun izlerini silmeyi başardı.
2022 yılı Haziran ayında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, geride bıraktığımız kötü sezonun izlerini silmeyi başardı.
Süper Lig'de 32. haftaya 70 puanla zirvede giren Cimbom, özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ise tartışılmaya başlandı.
SON 2 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİ
Ligde bir önceki hafta iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve oynadığı futbol tatmin etmeyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.
BURUK'UN TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ
Vodafone Park'ta Mauro Icardi ile öne geçse de Sarı-Kırmızılılar rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
Oynanan futbol, teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri ve puan farkının erimesi çeşitli eleştirileri de beraberinde getirdi.
PUAN FARKI 3'E İNDİ
Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Galatasaray'ın yenilgi almasıyla birlikte aradaki puan farkı 3'e inmiş oldu.
70 puanlı Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 67 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise elde ettiği derbi zaferiyle birlikte 65 puana ulaştı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
BURUK İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Sarı-Kırmızılılarda son 2 haftada kaybedilen 5 puan sonrası yönetimden bir hamle geldi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile dikkat çeken bir durum değerlendirmesi yaptı.
Transferlerde etkin bir rol oynayan yönetici Erden Timur ile 49 yaşındaki teknik adam arasında bir görüşme gerçekleştirilirken, Buruk'a yönetimin görüşü iletildi.
DURSUN ÖZBEK GERGİN
Takvim'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, teknik patron Okan Buruk'un müdahalelerinden rahatsız olduğu ve futbol kamuoyu tarafından çokça tartışılan kararları nedeniyle serzenişte bulunduğu öğrenildi.
OKAN HOCA NASIL GÖRMEZ!
Mevcut gidişattan hiç memnun olmayan Cimbom'un 1 numaralı ismi Özbek'in, "Takımda gözle görülür bir düşüş var. Kayıp yaşamamamız, daha güçlü olmamız gereken haftalarda hatalar yaptık. Herkesin gördüğü bazı şeyleri Okan Buruk nasıl gözden kaçırabilir ve görmez" görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.
PEKİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Okan Buruk puan kayıplarının dışında, tercihleriyle eleştirilerin odağında. Bilindiği üzere Galatasaray, yaşanan deprem faciasının ardından Sam Adekugbe'yi destek amaçlı transfer etmişti.
Adekugbe'nin yerli oyuncu statüsünde sayılmasının ardından bu futbolcuya şans tanıyan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta da Nijeryalı futbolcuyu 11'de oynattı.
70 DAKİKA SABRETTİ
Performansıyla vasatı aşamayan ve futbol otoriterleri tarafından da Galatasaray kadrosunda 11'de oynayacak yeterlilikte görülmeyen Adekugbe'nin 70 dakika sahada kalması ve Kerem Aktürkoğlu'nu olumsuz etkilemesi Buruk'un eleştirildiği konuların başında geliyor.
OLIVEIRA TERCİHİ
Derbi maçta büyük bir hataya imza atan ve takımının gol yemesine sebebiyet veren Sergio Oliveira, buna rağmen ikinci yarıya da başlayan isimlerden biri oldu.
Maçta yaptığı hataya takılı kalan ve demoralize olan futbolcunun ikinci devrede de oynaması, Midtsjö'nün 62'de sahaya sürülmesi de dikkati çeken ve hata olarak görülen detaylardan biriydi.
GEDSON'U DURDURAMADI
Bunların yanı sıra Beşiktaş'ta performans olarak yükselişte olan ve derbide öne çıkan Gedson Fernandes'e alınmayan önlem de Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini topladı.
Ayrıca duran toplardaki adam paylaşımının negatif etkileri de Aslan'ın hocası Okan Buruk'un hanesine eksi olarak yazıldı.
YÖNETİMİN BEKLENTİSİ
Galatasaray yönetimi, son haftalarda yaşanan olumsuz gidişattan duyduğu rahatsızlığı Okan Buruk'la paylaşmasının ardından gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, kalan haftalarda puan kaybı yaşanmasını istemiyor.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Derbide alınan yenilgiyi telafi etmek isteyen Galatasaray'ın önünde kritik maçlar bulunuyor. Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Cimbom daha sonra Ankaragücü ve İstanbulspor deplasmanına gidecek.
ZORLU MAÇLARI VAR
Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçı ve yine iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ligi tamamlayacak. Normal şartlarda Hatayspor ile deplasmanda oynanması gereken mücadele, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında Cimbom'un hanesine hükmen galibiyet ve 3 puan olarak yazılacak.