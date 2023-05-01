Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

OKAN HOCA NASIL GÖRMEZ!

Mevcut gidişattan hiç memnun olmayan Cimbom'un 1 numaralı ismi Özbek'in, "Takımda gözle görülür bir düşüş var. Kayıp yaşamamamız, daha güçlü olmamız gereken haftalarda hatalar yaptık. Herkesin gördüğü bazı şeyleri Okan Buruk nasıl gözden kaçırabilir ve görmez" görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.