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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Mücadele sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:22
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

2022 yılı Haziran ayında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, geride bıraktığımız kötü sezonun izlerini silmeyi başardı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Süper Lig'de 32. haftaya 70 puanla zirvede giren Cimbom, özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ise tartışılmaya başlandı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

SON 2 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİ

Ligde bir önceki hafta iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve oynadığı futbol tatmin etmeyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

BURUK'UN TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

Vodafone Park'ta Mauro Icardi ile öne geçse de Sarı-Kırmızılılar rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Oynanan futbol, teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri ve puan farkının erimesi çeşitli eleştirileri de beraberinde getirdi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

PUAN FARKI 3'E İNDİ

Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Galatasaray'ın yenilgi almasıyla birlikte aradaki puan farkı 3'e inmiş oldu.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

70 puanlı Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 67 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise elde ettiği derbi zaferiyle birlikte 65 puana ulaştı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

BURUK İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Sarı-Kırmızılılarda son 2 haftada kaybedilen 5 puan sonrası yönetimden bir hamle geldi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile dikkat çeken bir durum değerlendirmesi yaptı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Transferlerde etkin bir rol oynayan yönetici Erden Timur ile 49 yaşındaki teknik adam arasında bir görüşme gerçekleştirilirken, Buruk'a yönetimin görüşü iletildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

DURSUN ÖZBEK GERGİN

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, teknik patron Okan Buruk'un müdahalelerinden rahatsız olduğu ve futbol kamuoyu tarafından çokça tartışılan kararları nedeniyle serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

OKAN HOCA NASIL GÖRMEZ!

Mevcut gidişattan hiç memnun olmayan Cimbom'un 1 numaralı ismi Özbek'in, "Takımda gözle görülür bir düşüş var. Kayıp yaşamamamız, daha güçlü olmamız gereken haftalarda hatalar yaptık. Herkesin gördüğü bazı şeyleri Okan Buruk nasıl gözden kaçırabilir ve görmez" görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

PEKİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Okan Buruk puan kayıplarının dışında, tercihleriyle eleştirilerin odağında. Bilindiği üzere Galatasaray, yaşanan deprem faciasının ardından Sam Adekugbe'yi destek amaçlı transfer etmişti.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Adekugbe'nin yerli oyuncu statüsünde sayılmasının ardından bu futbolcuya şans tanıyan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta da Nijeryalı futbolcuyu 11'de oynattı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

70 DAKİKA SABRETTİ

Performansıyla vasatı aşamayan ve futbol otoriterleri tarafından da Galatasaray kadrosunda 11'de oynayacak yeterlilikte görülmeyen Adekugbe'nin 70 dakika sahada kalması ve Kerem Aktürkoğlu'nu olumsuz etkilemesi Buruk'un eleştirildiği konuların başında geliyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

OLIVEIRA TERCİHİ

Derbi maçta büyük bir hataya imza atan ve takımının gol yemesine sebebiyet veren Sergio Oliveira, buna rağmen ikinci yarıya da başlayan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Maçta yaptığı hataya takılı kalan ve demoralize olan futbolcunun ikinci devrede de oynaması, Midtsjö'nün 62'de sahaya sürülmesi de dikkati çeken ve hata olarak görülen detaylardan biriydi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

GEDSON'U DURDURAMADI

Bunların yanı sıra Beşiktaş'ta performans olarak yükselişte olan ve derbide öne çıkan Gedson Fernandes'e alınmayan önlem de Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini topladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

Ayrıca duran toplardaki adam paylaşımının negatif etkileri de Aslan'ın hocası Okan Buruk'un hanesine eksi olarak yazıldı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ

Galatasaray yönetimi, son haftalarda yaşanan olumsuz gidişattan duyduğu rahatsızlığı Okan Buruk'la paylaşmasının ardından gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, kalan haftalarda puan kaybı yaşanmasını istemiyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Derbide alınan yenilgiyi telafi etmek isteyen Galatasaray'ın önünde kritik maçlar bulunuyor. Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Cimbom daha sonra Ankaragücü ve İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur...

ZORLU MAÇLARI VAR

Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçı ve yine iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ligi tamamlayacak. Normal şartlarda Hatayspor ile deplasmanda oynanması gereken mücadele, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında Cimbom'un hanesine hükmen galibiyet ve 3 puan olarak yazılacak.

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