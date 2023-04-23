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Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk böyle açıkladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Gomis'in sezon sonuna kadar hiçbir müsabakada forma giymek istemediğini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 22:56
Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk böyle açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk, basın toplantısında Bafetimbi Gomis itirafında bulundu. Deneyimli hoca, golcü oyuncunun sezonun kalan maçlarında forma giymek istemediğini ifade etti.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.

Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu.

Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek.

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