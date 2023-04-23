Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten flaş açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Okan Buruk'un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamara yanıt verdi.

İŞTE GOMİS'İN AÇIKLAMALARI

Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."