GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu değerlendirdi! Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe-Ankaragücü maçındaki pozisyonda Arao tek ayak üzerinde alıp itiyor. Rashica ile Biraschi yanyana gelirken Rashica kendini atıyor. Ben vermem buna. Galatasaray'a veriyorsan diğeri babasıdır. Arao'nun müdahalesi 5 misli penaltı." ifadelerine yer verdi.