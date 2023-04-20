Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Alanyspor'u 4-1 mağlup etti. Zirve yarışında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, transferde de gaza bastı. Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 16:13
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından da farklı bir skorla ayrılmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

İki maçta 10 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Alanyaspor deplasmanında kazanan Galatasaray, önemli rekorların da sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en fazla isabetli şut çeken takımlar sıralamasında Galatasaray ikinci basamakta bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Alman devi Bayern Münih'in 7.9 ile ilk sırada olduğu listede Galatasaray 7.7 ile ikinci sırada. Listenin 3. basamağında ise 6.8 ile Fransız ekibi PSG var.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Gelecek sezon Avrupa'da da ses getirmek isteyen ve transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi…

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Ocak ayında Southampton'a transfer olsa da İngiltere'de bir türlü dikiş tutturamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

İngiltere'ye uyum sağlayamayan ve bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen (6 dakika) Orsic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Orsic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın tedrisatından geçen Mislav Orsic, 26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi, 2 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı!

Kulüp kariyerinde 476 maça çıkan Orsic, 156 gol atarken 74 asist yaptı. Toplamda 230 gole katkıda bulundu.

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